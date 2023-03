Nog nooit was er zo weinig zee-ijs op Antarctica: een derde minder dan normaal

Nog nooit was er zo weinig ijs op de zuidpool als afgelopen maand. Er lag gemiddeld een derde minder dan normaal, namelijk 2,2 miljoen vierkante kilometer terwijl dat 3,3 miljoen vierkante kilometer hoort te zijn.

Het is nu zomer op Antarctica. Het dieptepunt wat zee-ijs betreft is normaal gesproken in februari. Het vorige record stamt uit 2017. Toen was er in februari 28 procent minder zee-ijs dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Nu is er 34 procent minder ijs. Opmerkelijk genoeg lag er in 2020 en 2021 wel een normale hoeveelheid zee-ijs.

Op de Noordpool is de situatie dit jaar minder ernstig. Daar lag de afgelopen maand 4 procent minder zee-ijs.

En mocht je deze winter maar niets vinden: het was toch de een na warmste ooit in Europa. Ook was het in Zuid- en West-Europa droger dan gemiddeld.

Als zee-ijs smelt stijgt de zeespiegel niet, wel weerkaatst er minder zonlicht waardoor de aarde verder opwarmt.