Boeren maken ook zichzelf ziek met landbouwgif

In het bloed van Nederlandse boeren worden veel bestrijdingsmiddelen aangetroffen en huisstof op boerderijen bevat maar liefst 144 soorten landbouwgif. Dat onthult Nu.nl. Europese normen bieden weinig bescherming, omdat die niet kijken naar de totale gezondheidseffecten van gelijktijdige blootstelling aan meerdere middelen. Onderzoekers vrezen voor tal van ziekten, waaronder parkinson, kanker en verminderde vruchtbaarheid.

Ook met het water gaat het heel slecht. 42 procent van de Nederlandse landbouwgrond is verontreinigd. Dat schrijft minister Piet Adema (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer over de verslechterende waterkwaliteit. De minister bedoelt vervuiling met meststoffen, zoals stikstof en fosfaat.

In de woningen van Nederlandse boeren troffen onderzoekers in huisstof in totaal 144 verschillende bestrijdingsmiddelen aan. "Dat is in vergelijking met andere Europese landen aan de hoge kant", zegt hoogleraar bodemfysica Violette Geissen van WUR. "De concentratie bestrijdingsmiddelen in water en de hoeveelheid stoffen in de lucht is in Nederland ook bovengemiddeld."