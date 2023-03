Het blijft maar winters: gevoelstemperatuur -10 graden

Wie zich buiten waagt voor meer dan een paar stappen naar de auto is dapper, want het is steenkoud en het voelt zo mogelijk nog kouder. Tel daar een striemende sneeuw bij op en je kunt alleen maar concluderen: de lente is heel ver weg.

In Friesland en Groningen kan er vandaag wel 5 centimeter sneeuw vallen. Daarbij vriest het mogelijk ook nog een graad of 5. "Samen met die sneeuw wordt het dus wel oppassen voor gladheid", aldus meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar bij RTL Nieuws.

De wind maakt dat het geheel nog veel kouder aanvoelt. "Je moet denken aan een gevoelstemperatuur van -10 rond Leeuwarden, daar is de wind het sterkst."

In het zuiden van het land is het iets beter, maar nog steeds verre van aangenaam. "De sneeuw valt boven de lijn Arnhem-Utrecht-Leeuwarden. Daaronder is het meer natte sneeuw en regen. Het wordt wel ook fris in de rest van Nederland, -1 of -2 graden", zegt Dorrestein.

Wie nog iets van lente wil ervaren, moet maken dat hij morgen buiten is. "Zonliefhebbers moeten het echt van morgen hebben", stelt de meteoroloog. "Er is best wat zonneschijn en het is grotendeels droog. Daarna worden de dagen weer grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer, met zo'n 13 graden op maandag."