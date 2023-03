EU staat vogelgriepvaccin toe: eindelijk eind aan vergassen van miljoenen kippen en eenden?

Het lijkt een win-winsituatie: vaccineer kippen vanaf dag één of zelfs al in het ei, zodat er niet meer elke week gemiddeld 100.000 (!!) kippen en eenden vergast hoeven te worden en het pluimvee weer naar buiten kan. Pluimveehouders blij, consumenten blij en virologen blij.

Sinds oktober 2021 zijn al zo'n 8 miljoen dieren vergast om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. De hoogste tijd dus voor een vaccin, zou je denken. De kans dat vogelgriep overspringt op de mens en muteert, zodat een pandemie ontstaat onder de bevolking, verkleint hiermee ook aanzienlijk.

Prik in een ei

Brussel heeft nu bepaald dat er gevaccineerd mag worden in de pluimveesector. Maar hoe ziet zo'n prikcampagne er dan in de praktijk uit? “Dat kan bij de vaccins die nu getest worden óf een prik bij een eendagskuiken zijn, óf een prik in een ei, of het wordt via een spray toegediend”, vertelt voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Bart-Jan Oplaat tegen het AD. Een injectie in een ei? “Ja, maar dat is niet per se nieuw, bij andere ziektes gaat dat ook al zo.”

Toch zijn we er nog niet met de goedkeuring van de EU. “Het vaccin moet eerst nog in grote hoeveelheden gemaakt worden, en daarna moeten boeren er hun proces op inrichten. Je moet een speciale machine hebben, die groeien ook niet aan de boom. En dan moet nog geregeld worden dat de producten van gevaccineerde dieren ook geëxporteerd kunnen worden”, zegt Nancy Beerens van de universiteit van Wageningen.

Oplaat denkt dat het nog wel twee jaar zal gaan duren voordat werkende vaccins ook echt het verschil gaan maken. Dat betekent dus nog zeker twee jaar lang miljoenen dieren vergassen en geen eieren van buiten scharrelende kippen in de supermarktschappen.