Dit is wat 25 jaar toeristen rondrijden doet met de rug van een olifant

Een ritje op een olifant, wie toerist is in Sri Lanka, Thailand of Indonesië ontkomt er bijna niet aan. Maar doe het niet: de olifanten lijden.

De Thaise opvangorganisatie Wildlife Friends Foundation deelt een foto van Pai Lin, die na 25 jaar toeristen rondrijden eindelijk met pensioen mag. De toertjes op haar rug met soms wel zes mensen tegelijk hebben haar echter flink beschadigd.

De organisatie schrijft: "Olifanten zoals Pai Lin droegen jarenlang hun begeleider, toeristen en zware stoelen op hun rug. Die voortdurende druk op het lichaam kan botten en botweefsel aantasten waardoor de ruggengraat onomkeerbaar beschadigd wordt."

Op de foto is duidelijk te zien hoe haar rug is ingezakt. "De rug van olifanten is normaal gesproken een beetje in een ronde vorm en gaat wat omhoog", zegt de organisatie. "Maar bij deze olifanten zie je duidelijk hoe de rug is ingezakt op de plek waar de toeristen jarenlang hebben gezeten."

The picture provided by the Wildlife Friends Foundation in Thailand depicts Pai Lin, a 71-year-old female whose spine has become disfigured after 25 years of working in the tourism industry, where she was forced to carry up to six tourists at a time pic.twitter.com/r3vRZdTZ2S