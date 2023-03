Hout stoken moet verboden worden: veroorzaakt vier keer zoveel fijnstof als wegverkeer

Hout stoken zorgt voor veel meer fijnstof in de lucht dan auto rijden. Het zou verboden moeten worden. TNO formuleert het iets voorzichtiger: er is extra beleid nodig om te voorkomen dat houtrook nog meer overlast veroorzaakt.

Vorig jaar zijn er 45 procent meer kachels verkocht vergeleken met 2011. Door de hoge energieprijzen werd stoken met hout weer aantrekkelijker. Er zijn schonere kachels met een keurmerk. Daar zijn er 30 procent meer van verkocht, maar er belanden ook nog genoeg oude vieze tweedehands kachels in de Nederlandse woonkamers.

Hoe slecht dat is? Het verbranden van hout was in 2020 goed voor ruim een kwart van de fijnstof in Nederland, vier keer zoveel als de uitstoot door het wegverkeer. En kachelrook is zwaar ongezond. Het veroorzaakt kanker, luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Ook het milieu is er niet blij mee.

De overheid moet volgens TNO maatregelen nemen om de overlast te beperken. Een totaalverbod zou een simpele oplossing zijn.