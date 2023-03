Europa hamerde op gedwongen uitkoop veeboeren

Verplichte uitkoop van Nederlandse veehouders is volgens voormalig PvdA-leider Diederik Samsom de geschikte oplossing om uit de stikstofcrisis te komen. De rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op deze omstreden aanpak gehamerd in november vorig jaar, tijdens een discussie met hoge ambtenaren van de Nederlandse regering over de invulling van Europees natuurbeleid. Dat schrijft Follow the Money.

In principe is het aan de EU-lidstaten zelf is om uit te vogelen hoe ze aan Europees beleid voldoen. Maar oud-PvdA-leider Diederik Samsom , tegenwoordig de kabinetschef van team-Timmermans, denkt graag actief mee over de koers die de Nederlandse overheid op het gebied van landbouw en natuur zou moeten varen. Zo heeft hij op 8 november 2022 ten overstaan van hoge Nederlandse ambtenaren duidelijk gemaakt dat verplichte uitkoop van veeboeren het recept is om uit de stikstofcrisis te komen.

Volgens documenten die zijn ingezien door Follow the Money en de NOS wees Samsom erop dat het Nederlandse kabinet een flinke zak geld ter beschikking heeft voor de uitkoop van veeboeren. Ook gaf hij aan dat Brussel, om aan de stikstofdoelen te voldoen, dergelijke staatssteun toejuicht. Volgens hem is dit voor Nederland de manier om uit de vangrail te komen.