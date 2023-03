Voor de bouw van windmolens is veel zeldzaam metaal nodig, legde Arjen Lubach gisteren uit. Dat komt uit China, waar hele 'kankermeren' zijn ontstaan, zoals Lubach ze noemt. Het komt ook uit onder meer Congo en Nigeria waar kleine kinderen als moderne slaven het vuile werk opknappen.

Dat metaal is ook wel in Europa, maar wij hebben helemaal geen zin in . Liever sluiten we onze ogen en halen we de benodigde metalen voor onze windmolens en zonnepanelen uit verre landen.