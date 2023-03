Wolf bijt 21 schapen dood in Renkum, ook alle lammetjes overleden

Een wolf is eergisteren helemaal losgegaan op een kudde schapen in het Gelderse Renkum. Hij beet maar liefst 21 dieren dood. Inclusief de lammetjes die ze in hun buik droegen zijn er misschien wel zestig dieren overleden.

De eigenaren van de kudde hadden in de week ervoor nog wel voor duizenden euro's een wolfwerend raster laten plaatsen. Dat heeft dus niets geholpen. Een half jaar geleden was er ook al een wolf die 23 van hun schapen doodbeet.

Ellen van der Zweep vertelt aan Omroep Gelderland: "Het is echt verschrikkelijk hoe de schapen erbij liggen. Er zijn ook nog dieren gewond geraakt, daarvoor is de dierenarts zaterdag gekomen. Een jager heeft één dier nog moeten doodschieten, want dat ging niet meer."

Het raster heeft de schapenhoeders 12.000 euro gekost. "Het wolfwerend raster stond op de juiste hoogte en met stroom erop. Dat heeft ons 12.000 euro gekost en we moeten nog maar zien of we een deel terugkrijgen in de vorm van subsidie. Tot nu toe hebben we van de provincie Gelderland nog niets gekregen."

Dat het om een hond zou gaan is vrijwel uitgesloten. Volgens kenners wijzen de verwondingen van de schapen duidelijk op een wolf. De kudde is door de aanval van de wolf helemaal van streek. Van der Zweep: "Dat is ook iets om bij stil te staan. De schapen die het hebben overleefd, hebben heel lang nodig om weer tot rust te komen."