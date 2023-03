Het voelt als winter en heel veel beter wordt het voorlopig niet

Het is buiten een graad of 5, niet echt wat je verwacht van de lente, maar er is tenminste nog een beetje zon. Vanaf woensdag loopt de temperatuur weliswaar op, maar zitten we ook weer in het halfduister.

We kampen in ieder geval niet met droogte zoals vorig jaar. Op sommige plekken viel in maart dubbel zoveel neerslag als normaal. En heel veel beter wordt het niet. Wie van de zon houdt (wie niet), moet het er morgen van nemen. Daarna wordt het weer wisselvallig.

De 14-daagse weersverwachting is weinig hoopgevend: regen, regen en nog eens regen en het wordt 10 tot 14 graden. Dat is warmer dan nu, maar daar is ook alles mee gezegd. "De wind draait vanaf morgen naar het zuidwesten, dan krijg je te maken met zachtere lucht en temperaturen van zo'n 13 of 14 graden", vertelt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar. Maar hij zegt erbij dat er nauwelijks nog zon is de rest van de week.

En na het weekend? Dan zijn de voorspellingen nog onduidelijk. "De onzekerheid is nog erg groot. De weermodellen geven aan dat het na het weekend 6 tot 18 graden kan worden", klinkt het.