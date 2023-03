Rome stuurt wekelijks 900 ton huisvuil met de trein naar Amsterdam

Het huisvuil stapelt zich op in de straten van Rome. De stad weet niet waar ermee te blijven, maar lijkt nu toch een oplossing te hebben gevonden: de Romeinen sturen hun troep per trein naar Nederland.

Daarvoor betalen ze de gemeente Amsterdam 200 euro per ton huisvuil. Het kost Rome dus wekelijks 180.000 euro om hun vuilnis op te ruimen. Dat komt omdat de stad zelf te weinig verwerkingscapaciteit heeft. Een geplande verbrandingsoven is pas in 2026 klaar.

De problemen zijn ontstaan nadat de megavuilstortplaats Malagrotta in 2013 werd gesloten door de toenmalige burgemeester, omdat de stad van de EU grote dwangsommen moest betalen vanwege het overtreden van de milieuregels.

Sinds die tijd is er van alles geprobeerd: van meer afval scheiden en kleinere verbrandingsovens tot het afvoeren van huisvuil naar andere delen van het land, maar het bleek niet genoeg. Tot de nieuwe oven klaar is, komt de Italiaanse troep dus voorlopig naar Amsterdam. Daar staat wel een grote verbrandingsinstallatie.