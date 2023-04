Maak je op voor een heerlijk zonovergoten paasweekend!

Je zou haast vergeten dat het bestaat, zomers weer in Nederland, maar het komt eraan. En met Pasen nog wel. Verhuis die paasbrunch dus maar snel naar de tuin.

Laat je niet in de luren leggen door een regenachtige vrijdag, zaterdag wordt het echt beter. Als de ochtendmist is opgetrokken, breekt de zon door en wordt het tot 15 graden. Zeeland wordt waarschijnlijk getrakteerd op de meeste zonuren, schrijft Weeronline. Ondertussen houdt de normaal gesproken zo gure noordoostenwind zich koest met een kracht van 1 à 2.

Op Eerste en Tweede Paasdag wordt het nóg beter. Het zuiden zal daar het meest van profiteren. Daar kan de temperatuur oplopen tot een graad of 18, maar ook in de rest van het land is het aangenaam met zo'n 16 graden.

Helaas komt er aan het eind van de middag op Tweede Paasdag een storing ons land binnen, die zorgt voor 'buiige regen' zoals Weeronline het noemt. Ook de wind wakkert aan, weliswaar van uit een prettigere zuidelijke richting. Vanaf dinsdag wordt het dan weer wisselvallig weer met maxima van rond de 14 graden.

Maar toch: met Pasen wordt het mooi.