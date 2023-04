Grutto’s zitten vol met gif

Het is geen wonder dat er steeds minder grutto's leven in Nederland. In de lever van dode dieren wordt een cocktail aangetroffen van heel veel giftige stoffen. Een onderzoeksteam vond in totaal 49 schadelijke stoffen. „De levers bevatten een gifcocktail van onder andere pesticiden, industriële chemicaliën, medicatie, nicotine en andere producten die voor de mens bedoeld zijn”, vertelt onderzoeksleider Paola Movalli aan het AD. De stoffen zijn niet direct dodelijk, maar kunnen op lange termijn voor negatieve effecten zorgen.

„Chemicaliën kunnen worden overgedragen op de eieren, waardoor de overlevingskans van de kuikens zou kunnen afnemen, ook als de stoffen in maar een lage hoeveelheid voorkomen.”