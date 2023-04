Waarom de mooie lenteweek niet doorgaat

Het zou vandaag al zonnig en prettig worden en later in de week ronduit fraai weer, met temperaturen tot 19 of 20 graden.

Maar helaas, het is grijs en koud.

Wat ging er mis? De weerman legt aan RTL uit dat het allemaal te maken heeft met lagedrukgebieden die vanuit het oosten onze kant opkomen. "De computermodellen hebben moeite om die gebieden te berekenen. Dat is de reden dat de verwachting in de mist is gelopen, helaas."

"Wij noemen dat een retrograde depressie", vult zijn collega Marc de Jong aan. Het feit dat deze koudeput van oost naar west trekt, zien we niet zo vaak gebeuren in ons deel van de wereld. We noemen dit een retrograde depressie. "De weercomputers zijn dan minder secuur."

Het weer voor de komende dagen volgens Weerplaza:

Woensdag 19 april: een paar graden warmer

Het wordt een droge dag met zon en wolken. De wind draait naar het oosten en de temperatuur valt met 14 graden in het noorden tot plaatselijk 17 graden in het zuiden iets hoger uit. Op de Wadden ligt de middagtemperatuur op 11 of 12 graden.

Donderdag 20 april: wolkenvelden met kans op regen

Vanuit het oosten trekt een gebied met onstabiele lucht over het land. De zon kan hierdoor tijdelijk verdwijnen en daarbij is ook kans op regionaal een beetje regen. Met 12 tot 14 graden wordt het ook minder warm.

Tijdelijk warmer, kans op een bui

De middagtemperatuur gaat tijdelijk omhoog met aan het begin van het weekend 15 tot 20 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, maar met het stijgen van de temperatuur neemt ook de kans op een enkele (onweers)bui toe.