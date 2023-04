Hoe gevaarlijk is de wolf echt voor mensen?

Een wolf die in een tuin in Doetinchem ligt te slapen of een fietser achterna holt op de Veluwe. Veel mensen zitten niet echt te wachten op de wolf in de Nederlandse natuur. Maar moeten we er echt zo bang voor zijn?

Nee, eigenlijk niet. De wolf is doodsbenauwd voor je. "Als je kijkt naar Noord-Amerika en West-Europa zijn er in de afgelopen twintig jaar twee gevallen geweest van mensen die zijn gedood doordat ze aangevallen werden door een wolf", vertelt wolvendeskundige Maurice La Haye in De Telegraaf. Ter vergelijking: alleen al in Nederland worden ieder jaar 150.000 mensen gebeten door een hond en overlijdt er één persoon.

Luid praten en zwaaien

Toch moet je wel een beetje opletten. Je kunt een wolf beter niet in een hoek drijven. "Ieder wild dier kan dan in paniek raken, ook wolven. Als je oog in oog komt met het dier is het belangrijk om rustig te blijven en de wolf ruimte te geven. Ga met je rug ergens tegenaan staan zodat je dekking hebt.” De Dierenbescherming adviseert om luid te gaan praten en met je armen te zwaaien als je een wolf ziet. Ook kun je beter oppassen met je hond. "Als je je hond loslaat, is het gevaar dat hij achter de wolf aan gaat. En dan ziet de wolf de hond als concurrent en als ze gaan vechten, gaat de hond het niet winnen.”

Maar vergeet niet dat de wolf een nuttig beest is. "Tot de terugkeer van de wolf hadden herten en zwijnen geen echte natuurlijke vijand. Zwijnen konden daardoor grond omwroeten waar zaadjes in geplant waren. Nu blijven ze niet lang op dezelfde plek, omdat ze meer op hun hoede moeten zijn. En daardoor kunnen er nieuwe bomen en planten groeien, waardoor de natuur zich herstelt. We moeten niet té zenuwachtig doen over de wolf.”