De klimaatvoetafdruk van uw broodbeleg: de CO2-uitstoot van (pinda)kaas valt niet mee…

We weten allemaal dat bij de productie van vlees, en dan vooral rundvlees, erg veel CO2 vrijkomt. Maar hoe zit dat eigenlijk met kaas, chocopasta, jam of honing? Het RIVM heeft een mooi lijstje samengesteld van de CO2-voetafdruk van broodbeleg. Doe er je voordeel mee.

Kaas (10,4 CO2/kg), pindakaas (8,7) en hummus (6,4) staan op de eerste drie plaatsen in dit CO2-uitstootklassement, waar vlees- en visproducten in ontbreken. Suikerrijke smeersels zoals jam (1,9), appelstroop (1,5) en honing (1,2) zijn de meest klimaatvriendelijke keuze aan de ontbijttafel.

Hoogleraar Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen Martien Visser deelt de visuele data op Twitter: “Ook van uw broodbeleg is de klimaatvoetafdruk vastgesteld. Deels komt de CO2 in het buitenland vrij en dat telt in NL niet mee. Ik durf dus wel te melden dat ik voor pindakaas heb gekozen. Of dat in 2050 nog mag weet ik niet. Was uw keus klimaatvriendelijker?"