Ruim 158.000 Nederlandse dieren verbrand en gestikt in 2022 door stalbranden

Een gigantisch aantal dieren is vorig jaar om het leven gekomen door een stalbrand. 43 keer brak er brand uit; bij 19 branden kwamen in totaal meer dan 158.000 dieren om, een enorme stijging vergeleken met 2021.

Er overlijden zoveel dieren omdat boeren en overheid veel te weinig maatregelen nemen om de dierveiligheid te waarborgen. Ter vergelijking: in 2022 overleden 74 mensen in Nederland door brand; er gingen meer dan 2100 keer zoveel dieren dood in een vlammenzee. De stallen worden niet of nauwelijks gekeurd op brandveiligheid en er zijn geen regels voor een maximaal aantal dieren per staldeel. Oftewel: de boeren willen er geen extra geld aan uitgeven en het kabinet maakt tot op heden geen haast met nieuwe regelgeving.

Afgelopen maand nog stierven 9000 varkens een gruwelijke dood in een megastalbrand in het Brabantse Sint-Oedenrode. Er werd een NL-alert uitgestuurd en de veiligheidsregio adviseerde dieren binnen een straal van 3,5 kilometer naar binnen te halen vanwege neerkomende glasstukjes van zonnepanelen.