Pikvormige ijsschots drijft voor Canadese kust: “Global warming is coming to fuck us”

Het is echt waar: een 9 meter grote penisvormige ijsberg drijft voor de oostkust van het Canadese eiland Newfoundland. Uiteraard gaat het internet ermee aan de haal. Kwaliteitskrant The Guardian spreekt de ontdekker en zet de beste grappen op een rijtje.

De Canadese fotograaf Ken Perry, afkomstig uit... jawel, de stad Dildo, liet zijn drone nietsvermoedend een rondje vliegen, toen een wel heel aparte ijsschots opdoemde op de beelden. "Vanaf land was er nog weinig te zien, maar toen ik met de drone eenmaal dichterbij kwam, realiseerde ik me dat de ijsschots verdacht veel leek op een, nou ja, weet je..."

Fallus uit de vriezer

Een 9 meter grote pik met ballen dus. De beelden gingen in een mum van tijd viraal op sociale media. "Is dat waar baby-ijsbergen vandaan komen?" zegt iemand. "Global warming coming to fuck us", reageert een ander. Veel mensen denken dat de beelden nep zijn, legt Perry uit. "Mensen geloven niet dat het echt is. Ze denken dat het gefotoshopt is. Maar ik kan je vertellen: het is echt."

Ook fotograaf Marc Woodall zette de opzienbarende ijsschots in het zonnetje: "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt hij tegen CBC News. "Ik was heel blij om hem te zien, maar hij was duidelijk blijer om mij te zien." Hij heeft het over 'het hoogtepunt van het seizoen tot nu toe'.

De penisvormige ijsberg is zeker niet de enige drijvende schots voor de kust van Newfoundland. In de lente komen ze veel voor, wanneer het ijs losbreekt van de ijsplaat van Groenland. Er drijven volgens lokale autoriteiten nu 66 ijsbergen voor de kust.

Dickieberg in actie: