Revolutie bij Pringles

Die opvallende bussen met chips van geperste aardappelpuree van Pringels, golden jarenlang als een goed voorbeeld van idiote verpakking. De bus kon bij het oud-papier, maar de boden niet. Daar komt nu verandering in. Vanaf 2025 zullen de 2 miljoen bussen die dagelijks in het Belgische Mechelen van de band rollen, een kartonnen in plaats van metalen bodem hebben, schrijft Foodlog.

Het is een wereldprimeur; eigenaar Kellogg's investeerde 5 jaar ontwikkeltijd en €100 miljoen in nieuwe machines om de metalen onderkant te kunnen vervangen. De bus kan voortaan bij het oud papier, belooft Kellogg's, alleen het plastic dekseltje moet je nog apart weggooien.