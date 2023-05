Ben jij een moestuinbeginner? Deze vier soorten groente en fruit kunnen (bijna) niet mislukken

Leg jij met je beginnende groene vingers voor de eerste keer een moestuin aan? Dan kun je het beste deze soorten groente en fruit zaaien en planten. Volg een paar simpele regels en een rijke oogst zal je over enkele weken of maanden ten deel vallen.

Spinazie

Een bladgroente die niet mag ontbreken in de beginnende moestuin is spinazie. Het is geen kieskeurige plant; je hebt er weinig werk aan. Zorg dat de zaadjes genoeg ruimte hebben om te groeien; plant ze daarom zo'n 10 tot 15 centimeter van elkaar. De natuur doet de rest, alleen als het heel lang niet regent, mag je ze wat extra water geven. Je kunt van één plant meerdere keren oogsten.

Sla

Sla kun je al vanaf maart zaaien. Wanneer je elke paar weken bijzaait kon je wel een half jaar lang (van mei tot oktober) de slakroppen oogsten en is niet alles op hetzelfde moment klaar. Snij de sla niet te dicht bij het groeipunt af, anders groeien er geen nieuwe blaadjes meer aan voor de volgende oogst.

Experimenteer gerust met verschillende soorten, zoals rucola, ijsbergsla en veldsla. Zorg dat de zaadjes niet helemaal bedekt zijn met aarde, ze hebben zonlicht nodig om goed te kunnen groeien. En kijk uit voor slakken zodra de slablaadjes ontluiken. De slijmerige monstertjes lusten er wel pap van.

Radijzen

Nog zo'n makkelijke groentesoort is de radijs. Ze schieten wortel in zowat elke grondsoort en hebben amper onderhoud nodig, ideaal dus voor moestuin-dummies. Een radijsplant heeft alleen wat losse grond en af en toe een flinke scheut water nodig.

Zaai de radijzen 1 centimeter diep in de grond op 5 a 10 centimeter van elkaar. Ze zijn al een paar weken na het zaaien klaar om te oogsten. Hoe meer je ze bewatert, hoe sappiger ze worden. Haal de kleinere exemplaren er tussenuit, zodat de rest dikker, smakelijker en scherper van smaak worden.

Bessenstruiken

Plant bessenstruiken! Dit is een ideale manier om met weinig werk ieder jaar weer een berg fruit uit eigen tuin te halen. Frambozen-, rode, blauwe en braambessenstruiken zijn goedkoop, vergen nauwelijks onderhoud en brengen veel vruchten op. Ook Japanse wijnbes- of kruisbesstruiken zijn een goed idee voor de beginnende moestuinier die blij wordt van zelfgeteeld fruit.