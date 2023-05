Zwitsers bergdorpje dreigt te worden verpletterd: inwoners moeten direct vertrekken

De huizen hebben scheuren, de kerktoren hangt scheef, het gevaar dreigt al langer in het Zwitserse gehucht Brienz. Maar nu is het veel acuter. Er kan elk moment een rotsblok van 2 miljoen m3 op het dorp vallen.

Tot nu toe kwam het gevaar vooral van onderen. Het 70 inwoners tellende dorpje in het oostelijke kanton Graubünden schoof langzaam het dal in. Maar nu is er dus dat rotsblok. Volgens geologen komt het binnen 7 tot 24 dagen naar beneden. Het gleed tot nu toe jaarlijks zo'n 30 meter weg, net als het dorp zelf. Daardoor is de hele bergwand instabiel geworden.

Eerder dachten de autoriteiten nog dat het wel tot het eind van de zomer zou duren voor het rotsblok echt naar beneden zou komen, maar zoveel tijd is er niet meer: de inwoners is gevraagd zo snel mogelijk te vertrekken. Ze hebben tot vrijdag de tijd. Ondertussen is het dorp afgegrendeld. Niemand mag er nog in.

Treurig natuurlijk voor de inwoners. "Ik hou van deze plek. Het is hier mooi en rustig", reageert een bewoner in de Zwitserse media. Een ander vertelt aan de BBC. "Ik ben er klaar voor. Maar ik wacht tot het allerlaatste moment.”

Onduidelijk is of het hele rotsblok in stukken breekt of dat het in één keer naar beneden komt. In het laatste geval zal Brienz compleet worden verpletterd.