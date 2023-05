Hoera! De oudste hond ter wereld, Bobi, wordt 31

'S Werelds oudste viervoeter is donderdag 31 jaar oud geworden en vierde deze mijlpaal met een botverjaardagsfeest in Portugal, zei zijn baasje.

Bobi - een raszuivere Rafeiro do Alentejo geboren op 11 mei 1992 - werd door Guinness World Records uitgeroepen tot "oudste levende hond" en is ook de oudste hond die ooit is geregistreerd.

De oude dibbes zal vandaag 100 fans en vrienden ontvangen, waaronder mensen uit andere landen, voor een verjaardagsfeestje in het dorp Conqueiros, zei zijn eigenaar Leonel Costa, 38.