Droogte in Zuid-Europa wordt alleen maar erger: ‘Landen zijn nog niet eens hersteld van vorig jaar’

Ons kletsnatte voorjaar heeft de waterreserves flink aangevuld, hoe anders is dat in Zuid-Europa, waar de bosbranden alweer woeden en het water weer op rantsoen is.

In de Franse Pyreneeën legde brand duizend hectare bos in de as, het peil in het Gardameer in Italië was in zeventig jaar niet zo laag en in Spanje zijn stuwmeren opgedroogd waardoor er watertekorten zijn. En het is nog maar mei. Bovendien zindert de recordzomer van 2022 nog na.

Hein Pieper, dijkgraaf en lid van een EU-groep voor klimaatadaptatie en -verandering, vertelt aan de NOS: "Veel landen zijn nog lang niet hersteld van eerdere droge periodes terwijl ze alweer midden in een volgende zitten. En de situatie verergert. Want de grond droogt uit, waardoor de regen die er wél valt, niet vastgehouden kan worden. Vaak met grote overstromingen tot gevolg."

Uiteraard is klimaatverandering de oorzaak. "Droge periodes zijn er altijd al geweest, maar door de snelle verandering van het klimaat zijn het er meer en hebben ze grotere gevolgen."

Niet alleen de natuur heeft het zwaar. "Ook de economie krijgt flinke klappen", zegt Pieper. "Door de lage waterstand van rivieren kunnen er bijvoorbeeld minder vrachtschepen varen waardoor bepaalde fabrieken niet kunnen draaien." En dan hebben we het nog niet over mislukte oogsten of drinkwatertekorten voor de bevolking.

In Frankrijk zijn de gevolgen van de droogte merkbaar, vertelt NOS-correspondent Frank Renout: "Door klimaatverandering hebben we in 2050 in Frankrijk 30 tot 40 procent minder water, zei president Macron. Water wordt daarom duurder, boeren moeten zuiniger zijn met water en Frankrijk wil de vele lekkages in waterleidingen aanpakken. Op dit moment is de grondwaterstand in driekwart van het land lager dan gemiddeld. Daarom is inwoners gevraagd niet te veel water te gebruiken en is het in een aantal departementen verboden om de auto te wassen."