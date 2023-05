Hoe voorkom je uitlopers en kun je aardappelen dan nog in de pan gooien?

Het ene moment zien je aardappelen er nog perfect uit en de volgende keer dat je een graai doet in de zak zitten er opeens allemaal uitlopers aan. Hoe voorkom je dit en zijn piepers met uitlopers eigenlijk nog gezond, smaakvol en eetbaar?

Uitlopers ontstaan wanneer aardappelen in een te warme omgeving worden bewaard. Er groeien dan kleine bleke worteltjes door de schil. Het is niet verstandig om de uitlopers zelf op te eten, want er zit solanine in, een giftige stof waarmee de aardappel zichzelf beschermt tegen schimmels en insecten. Je kunt er buikpijn, diarree of koorts van krijgen als je er (erg) veel van eet.

Eetbaar, maar niet om over naar huis te schrijven

Snijd je de uitlopers van de aardappel af, dan kun je ze nog prima opknabbelen. Ze zijn wel wat taaier en bevatten minder vitamines en mineralen. Het is dus beter om uitlopers te voorkomen, en dat kun je doen door aardappels op een koele, droge en donkere plek te bewaren. Een berging of kelder is ideaal.

Mocht je geen trek hebben in uitgelopen piepers, dan kun je ze altijd nog planten in de grond. Voor je het weet heb je een aardappelplant waar nieuwe aardappelen aan groeien.