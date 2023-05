Olijfolie, het vloeibare goud: prijzen schieten omhoog vanwege klimaatproblemen in Spanje

Voor het tweede jaar achter elkaar is het extreem droog en heet in Spanje, waar de helft van alle olijfolie vandaan komt. Dit brengt vele telers zwaar in de problemen. De prijs van olijven en olijfolie in de supermarkt schiet dan ook omhoog. “Veel olijfgaarden staan op omvallen.”

Spaanse en Portugese olijfboeren luiden de noodklok na de droogste aprilmaand sinds het begin van de metingen. “De grond is erg droog. Als het weer de komende weken niet radicaal verandert, wordt de olijventeelt een catastrofe”, zegt Cristobal Cano van de boerenvakbond UPA in Andalusië tegen De Tijd.

De signalen zijn dramatisch

Spaanse boeren produceren normaal gesproken ongeveer de helft van alle olijfolie ter wereld, zo'n 1,5 miljoen ton. Vanwege het droge en hete weer viel die hoeveelheid in 2022 terug tot ongeveer een miljoen ton, maar nu dreigt nog eens een halvering. “Het is niet overdreven: de signalen over de komende oogst zijn echt dramatisch”, zegt de Belg Eddy Plasquy die samen met zijn echtgenote in Andalusië woont en beschikt over een boomgaard van 7 hectare, normaal gesproken goed voor 2000 liter olijfolie.

“De hittegolf heeft toegeslagen op het moment dat de olijfbomen in bloei stonden. Een olijfboom kan zich normaal goed beschermen tegen de warmte, maar nu heeft alles te maken met de timing. De bloesems werden plots geraakt door extreme warmte, met alle nefaste gevolgen van dien”, legt Plasquy uit.

Twee jaar achtereen is rampzalig

“Het is al bijna zeker dat het opnieuw een slecht jaar wordt', aldus directeur-generaal Rafael Sánchez de Puerta. 'We kunnen best omgaan met één moeilijk jaar, dat maakt deel uit van de natuurlijke groeicyclus. Maar twee jaar op rij wordt een ramp. Veel olijfgaarden staan op omvallen.”

De prijs van een ton olijven is in anderhalf jaar van 3500 euro naar 6000 euro gegaan. “En dan moet je weten dat die prijs niet overeenstemt met de werkelijke kosten. De hele industrie wordt zwaar ondersteund met Europese subsidies. Vallen die weg, dan zit iedereen aan de grond”, legt Plasquy uit, die als onderzoeker naar de productie van olijfolie ook verbonden is aan de universiteit van Sevilla.