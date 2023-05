Beelden: cameraman kegelt Zweedse klimaatactivisten omver tijdens livefinale van ‘Let’s Dance’

Twee klimaatactivisten stormden het podium op tijdens de Zweedse tv-show 'Let's Dance' met een spandoek en poederverf. Dit was duidelijk tegen het zere been van een cameraman, want hij plantte een aan een kraan bevestigde camera vol in het gezicht van een van de activisten.

Middenin het dansoptreden van olympisch skiester Charlotte Kalla en professionele danser Tobias Karlsson ging het mis. Een man en vrouw renden vanuit de coulissen het podium op en vroegen aandacht voor het klimaat. Het bleken activisten van Restore Wetlands, gelieerd aan Extinction Rebellion.

De cameraman zag zijn show verstoord en besloot direct in te grijpen. Hij beukte de camera vol in het gezicht van de jongeman met spandoek, waarna beveiligers de beide actievoerders van het podium sleepten. Ondertussen danste het flitsende koppel vrolijk verder alsof er niets gebeurd was.

Bekijk hier de beelden: