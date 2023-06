Spaanse steenbok stoot Nederlandse vrouw van klif, ook twee Belgen slachtoffer van boze bok

Een 64-jarige Nederlandse vrouw en twee Belgen waren nietsvermoedend aan het genieten van een bergwandeling in de Spaanse Sierra Nevada, nabij Trevélez, toen ze oog in oog kwamen te staan met een agressieve steenbok. De vrouw stortte ruim twintig meter naar beneden in het ravijn, maar overleefde de aanval.

Ook haar beide metgezellen uit België kregen te maken met de woeste berggeit, maar wisten op het pad te blijven. Wel raakte een van de twee zuiderburen bewusteloos. Een herder kreeg door wat er allemaal aan de hand was en schakelde de hulpdiensten in. Een reddingshelikopter bracht ze naar een lokaal ziekenhuis met onbekende verwondingen, meldt de Spaanse krant Canal Sur.

Het was nog een hels karwei voor de reddingswerkers om de Nederlandse vrouw uit het ravijn te halen, omdat het ondertussen hard was gaan regenen en waaien. In de nacht klaarde het weer op, waarna de vrouw uiteindelijk onderkoeld in een verlaten boerderij werd aangetroffen. Ze had beide polsen gebroken, maar was niet in levensgevaar. Ook zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.