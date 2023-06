De Hoge Veluwe: wildstand keldert door de wolf

Sinds de komst van de wolf ziet De Hoge Veluwe de stand van de edelherten, reeën en wilde zwijnen in het nationale park kelderen, en slaat alarm. Andere natuurbeheerders vinden de impact daarvan gering.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt zich grote zorgen over de invloed van de wolf op de totale wildstand in het park. "Dit voorjaar zijn in ons gebied 65 procent minder kalveren van edelherten geteld. Voor het eerst zien we de drastische gevolgen van de wolf in de gehele wildstand", zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, in Trouw.

"We rekenden op 98 jonge edelherten, maar we telden er dit voorjaar slechts 34." In het park De Hoge Veluwe leven voor zover bekend zeven wolven: twee volwassen dieren en vijf welpen. Andere natuurbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten zien een geringe impact van de wolf op het aantal edelherten, damherten, wilde zwijnen en reeën. Wel zouden deze dieren wat schuwer en minder zichtbaar zijn dan voorheen.