De wolf komt vrijwel alleen in het nieuws als hij schapen dood bijt, terwijl in verreweg de meeste gevallen doet het beest niet veel verkeerd. Op deze beelden is te zien hoe een wolf kennismaakt met een hondje. Ze snuffelen wat. De hond is niet bang. De wolf ook niet. Dan loopt hij weer het bos in.

De gevaarlijke wolf. Niét voor weekhartjes. De beelden zijn gruwelijk. pic.twitter.com/xjFjTVFvsn — Onair (@Onair58) June 18, 2023