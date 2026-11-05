Een skiweek in Wengen kost een volwassene op de piste omgerekend €1.646. In het goedkoopste skidorp van Europa betaal je voor precies hetzelfde pakket €721. Bulgarije, jarenlang de vaste tip, komt pas op de tweede plek. Verrassend is dat de nummer één dit jaar in Italië ligt.

Het gaat om Bardonecchia, in de Italiaanse provincie Piemonte, vlak bij de Franse grens. Dat blijkt uit het jaarlijkse skirapport van de Britse Post Office , dat met reisorganisatie Crystal Ski de prijzen in 32 populaire Europese skidorpen vergelijkt. Het pakket bestaat uit een skipas voor zes dagen, huur van ski’s en schoenen, skiles en zes keer koffie, fris, wijn, bier en lunch op de berg. Reis en verblijf tellen niet mee.

Italië pakt zes van de tien goedkoopste plekken

In de top tien van goedkoopste skidorpen voor volwassenen staan zes Italiaanse dorpen. De bedragen zijn per volwassene voor zes dagen, omgerekend van Britse ponden tegen de koers van 30 oktober 2026 (1 euro is 0,8338 pond, ECB).

Skidorp Land Kosten per week Bardonecchia Italië €721 Borovets Bulgarije €801 Geilo Noorwegen €845 Bansko Bulgarije €847 Sauze d’Oulx Italië €878 Le Corbier Frankrijk €941 Saas-Fee Zwitserland €1.507 St. Anton Oostenrijk €1.518 Wengen Zwitserland €1.646

Naast Bardonecchia en Sauze d’Oulx haalden ook Sestriere, Cervinia, Kronplatz en La Thuile de top tien. Geen enkel Oostenrijks of Zwitsers dorp staat erin. De duurste dorpen in die landen kosten ongeveer het dubbele van de goedkoopste.

Waarom Bulgarije niet meer wint

Bulgarije gold jaren als de vaste tip voor wie goedkoop wil skiën . Maar Bansko werd volgens het rapport 23,3 procent duurder en zakte naar de vierde plek. Borovets staat nog tweede. Ook in Slovenië stegen de prijzen hard.

Op de lijst voor gezinnen, met twee volwassenen en twee kinderen van zes en acht, staat opnieuw een Italiaans dorp bovenaan: Passo Tonale, voor omgerekend €2.155 per week. Dat is het tweede jaar op rij. Het duurste dorp voor gezinnen is het Oostenrijkse Saalbach.

In cijfers

32 skidorpen in de vergelijking

10 procent: zoveel werd skiën gemiddeld duurder ten opzichte van de winter ervoor, meldt The Telegraph

€652: wat Bardonecchia een jaar eerder kostte, nu €721

1 dorp werd goedkoper: Soldeu in Andorra, 3,7 procent

Goedkoop Italië is niet heel Italië

Het verschil zit vooral in de dorpen in het westen van Italië, rond Turijn. Bardonecchia, Sauze d’Oulx en Sestriere liggen daar allemaal. In de Dolomieten ligt het anders: Kronplatz staat nog net in de top tien met omgerekend €1.001, maar de dagpas van Dolomiti Superski is met €89 de duurste uit het overzicht van wat een dag skiën in Europa kost

Ook bij de ANWB is Italië goedkoper dan de buurlanden, al gaat het daar alleen om de skipas. Een zesdaagse pas kostte in de winter van 2024 in Italië gemiddeld €315, tegen €365 in Oostenrijk en €420 in Zwitserland.

Zo houd je de skiweek betaalbaar

Koop je skipas vroeg en online. Veel skigebieden zijn goedkoper als je ver vooruit boekt en werken met prijzen die lager zijn in rustige weken, zegt de ANWB.

Veel skigebieden zijn goedkoper als je ver vooruit boekt en werken met prijzen die lager zijn in rustige weken, zegt de ANWB. Vergelijk een pakketreis. Een touroperator koopt skipas en verblijf in grote aantallen in en is daardoor vaak voordeliger.

Een touroperator koopt skipas en verblijf in grote aantallen in en is daardoor vaak voordeliger. Kijk naar gezinspassen. In veel gebieden skiën jonge kinderen gratis of met korting en voor beginners zijn er goedkopere passen voor alleen de blauwe pistes.

In veel gebieden skiën jonge kinderen gratis of met korting en voor beginners zijn er goedkopere passen voor alleen de blauwe pistes. Het rapport rekent met prijzen in het middenseizoen; in de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie liggen ze hoger.

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