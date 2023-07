El Niño komt eraan. En dat is geen goed nieuws

Het is nu officieel: de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) kondigt aan dat alle omstandigheden aanwezig zijn voor El Niño. Het natuurfenomeen zal de oceanen nog verder opwarmen. Het effect wordt nog versterkt door klimaatverandering. Gevolg: het zal temperatuurrecords regenen.

De kans is nu 90 procent dat El Niño vanaf juli zal ontstaan. Waar de afgelopen drie jaar El Niña voor enige afkoeling zorgde, zullen we dus nu te maken krijgen met verdere opwarming. Maar dat is niet het enige. Het verschijnsel kan ook leiden tot extreme neerslag in Zuid-Amerika en de VS, terwijl Australië en Zuidoost-Azië juist te maken krijgen met meer droogte. Europa blijft de meeste effecten van El Niño bespaard.

Inmiddels is de kans dat de opwarming in de komende vijf jaar de 1,5 graad bereikt 66 procent volgens de WMO. "Dat betekent niet dat we over het 1,5 graaddoel van het klimaatakkoord van Parijs heen gaan, omdat die afspraak gaat over een langetermijnopwarming die meerdere jaren aanhoudt. Maar het is wel een wake-upcall en een waarschuwing dat we nog niet de goede kant opgaan.”