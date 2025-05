Oud-voetballer Beugelsdijk op ramkoers met Unibet, eist ton aan gokverliezen terug

Oud-voetballer Tom Beugelsdijk heeft vlak voor zijn kort geding tegen gokaanbieder Unibet alsnog inzage gekregen in zijn gokverliezen. Die gegevens probeerde de voormalig verdediger van ADO Den Haag (34) via de rechter in handen te krijgen, om zo een geschatte 100.000 euro terug te eisen.

Vrijdagochtend meteen aan het begin van de zitting in de rechtbank van Den Haag werd duidelijk dat het bedrijf Risepoint uit naam van Unibet de transactiedata donderdagavond rond 22.45 uur alsnog had toegestuurd. Daarmee verdween de oorspronkelijke noodzaak van het kort geding.

Beugelsdijks advocaat Benzi Loonstein was niet gediend van dit late tijdstip van toesturen, na herhaaldelijke verzoeken en de aangespannen rechtszaak in de voorgaande weken. Daarom eist hij dat het bedrijf, een voormalige dochter van Unibets moederbedrijf Kindred, de 20.000 euro aan advocaatkosten vergoedt.

Risepoint wil alleen de kosten van de rechtszaak vergoeden. De rechter doet uiterlijk 6 juni uitspraak.