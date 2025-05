'Bar Laat krijgt nieuwe naam, opvolger van Sophie Hilbrand bekend'

Tim de Wit (44) treedt vanaf september toe tot de vaste gelederen van de late night talkshow op NPO 1. Hij neemt het stokje over van Sophie Hilbrand en vormt samen met Jeroen Pauw het nieuwe gezicht van de dagelijkse talkshow Pauw & De Wit. Het programma is de opvolger van Bar Laat en wordt afwisselend door de twee presentatoren gepresenteerd, zo bevestigt BNNVara aan het AD.

Met deze stap zegt De Wit vaarwel tegen Bureau Buitenland, het VPRO-programma waarvoor hij jarenlang op radio en tv verslag deed van internationale ontwikkelingen. Over de toekomst van zijn populaire podcast Europa draait door is nog niets bekendgemaakt.

Meer actualiteit, meer duiding

BNNVara omschrijft Pauw & De Wit als een talkshow die “nog meer dan haar voorganger gericht zal zijn op nieuws, actualiteit en actuele duiding.” De keuze voor De Wit komt niet als een verrassing: hij was het afgelopen seizoen al regelmatig te zien als invaller bij Bar Laat en debuteerde als talkshowhost op woensdag 30 oktober 2024.

Deze week werd bekend dat Sophie Hilbrand haar rol bij Bar Laat neerlegt. De beslissing is in goed overleg genomen met BNNVara, die benadrukt dat dit nieuwe mogelijkheden biedt. “Het biedt ons nieuwe kansen nu Sophie weer beschikbaar is voor de presentatie en ontwikkeling van andere titels”, aldus de omroep.

Afscheid van Sophie Hilbrand

Tijdens de laatste uitzending van het seizoen nam Hilbrand gisteravond afscheid van de kijker. “Dit was mijn laatste Bar Laat. Vijf jaar talkshow, en dan reken ik Spuiten en Slikken niet mee”, zei ze met een knipoog.

In haar slotwoord liet Hilbrand haar dankbaarheid blijken: “Ik vond het te gek om hier te zitten. Ik heb heel veel inspirerende gasten hier aan tafel gehad en met al die input ga ik verder andere programma’s maken. En dan wil ik jou als kijker graag bedanken voor het kijken. En jullie voor je komst”, zei ze tegen haar gasten aan tafel.

Zomerstop

Vanaf komende maandag neemt Goedenavond Nederland van WNL het stokje over op de late avond van NPO 1. De talkshow is daar negen weken lang te zien, waarna Pauw & De Wit het nieuwe seizoen aftrapt – met een fris gezicht en een vernieuwde missie.