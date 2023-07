Hittegolven Zuid-Europa onmogelijk zonder klimaatverandering. En ze worden rap erger

Je bent er bijna aan gewend geraakt: hittegolven en bosbranden in Zuid-Europa, die mensen doden en natuur vernietigen. Toch waren ze vrijwel onmogelijk zonder klimaatverandering, zo staat in een alarmerend rapport.

Volgens het rapport van de World Weather Attribution, die de impact van het klimaat op extreem weer onderzoekt, overlijden er jaarlijks duizenden mensen door de extreme hitte. "Schokkend", zegt Maurice Middendorp, meteoroloog bij Buienradar, tegen RTL Nieuws. "Dit onderzoek laat de effecten van klimaatverandering zien op een van de natuurverschijnselen die de meeste slachtoffers maken."

Sinds het einde van de 19de eeuw is de Aarde 1,2 graden opgewarmd. Dat heeft tot gevolg dat hittegolven vaker voorkomen, langer duren en dat de temperaturen hoger zijn. In Europa is het tijdens een hittegolf gemiddeld 2,5 graad warmer dan vroeger en in Noord-Amerika 2 graden.

De verwachting is dat extreme hittegolven in Europa gemiddeld iedere tien jaar voorkomen. Maar het is niet alleen een Europees probleem: deze maand steeg het kwik tot ver boven de 45 graden in Noord-Amerika, China en Zuid-Europa.

Als de temperatuur op Aarde met 2 graden stijgt - en daar ziet het wel naar uit - dan zullen extreme hittegolven zelfs iedere 2 tot 5 jaar voorkomen. "Dit zal sowieso gebeuren. Overheden moeten zich aan de afspraken van de klimaattop in Parijs houden om te voorkomen dat het erger wordt", aldus Middendorp.