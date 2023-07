Wales wordt het nieuwe Spanje: hoe klimaatcrisis toerisme beïnvloedt

Op vakantie naar Wales of Denemarken, het klinkt nu nog niet zo aantrekkelijk, maar door de opwarming van de Aarde is het dat over een tijdje misschien wel. Want wie heeft nog zin in de verzengende hitte van Zuid-Spanje?

Klimaatveranderingsanalist voor de Europese Commissie David García-León voerde een grote studie uit naar de impact van de klimaatcrisis op het Europese toerisme. “Simpel uitgelegd hebben we een computermodel gebouwd dat rekening houdt met historische data op weerkundig vlak en overnachtingen op toeristische bestemmingen in 269 Europese regio’s. Met dat model kunnen we projecties maken van wat er zal veranderen als de temperatuur op aarde stijgt van 1,5 graden tot in het meest extreme scenario 4 graden", legt hij uit aan HLN.

"Bij scenario’s van 3 en 4 graden opwarming zien we aanzienlijke verschuivingen. De regio’s in Midden- en Noord-Europa blijven dan het hele jaar door aantrekkelijk ten nadele van zuidelijke gebieden. In sommige regio’s zal het 10 tot 15 procent schelen. De grootste verliezen zien we in Cyprus, Griekenland, Spanje, Italië en Portugal. Een land als Wales zal meer zon en veel meer toeristen (+16 procent) zien en ook in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk gaat de vraag in de zomer stijgen", vertelt hij. “We verwachten wel dat de schouderseizoenen - lente en herfst - belangrijker worden voor het Middellands zeegebied. Lente en herfst worden de nieuwe zomer.”

Einde van zonvakantie

Toerismeprofessor Jan van der Borg ziet het ook gebeuren. “De evolutie die zich tussen vandaag en 2050 zal afspelen is duidelijk: de verwoestijning van het Middellands Zeegebied. In de klassieke zomermaanden zal het daar hoe langer hoe minder aangenaam vertoeven zijn. Het massatoerismemodel waarbij we met z’n allen op zon- en strandvakanties gaan is ten dode opgeschreven. We gaan toch niet zo gek blijven om naar Spanje en Italië te gaan in de zomer en daar bij 40 graden al puffend een plekje in de schaduw te zoeken?”

Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt dat we met zijn allen gaan afreizen naar het saaie Denemarken, Van der Borg denkt dat het snel kan gaan. Hij wijst op Barcelona. “Daar was amper iets voor de Olympische Spelen van ‘92 en vijf jaar later was er al overtoerisme. Kroatië is de voorbije tien jaar ook snel gegroeid. Maar ik denk ook dat landen in het noorden niet de fout zullen maken van pakweg Mallorca, Venetië en Barcelona, waar ze de vele toeristen allang beu zijn.”