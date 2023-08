Gigantisch zinkgat vaagt kelder weg onder hotel in China

China kampt nog met de naweeën van tyfoon Doksuri, die net als de vorige tropische cycloon voor extreme hoeveelheden neerslag zorgt. Het leidt tot enorme overstromingen, vernietigde wegen en inwoners die gevangen zitten in hun huis dat omringd is door water. Bij een hotel is door het noodweer een gigantisch zinkgat ontstaan dat de kelder heeft weggevaagd.

Volgens de staatsmedia zijn er al zeker 21 doden gevallen door de overstromingen in de regio's rond Beijing. In de zwaarst getroffen gebieden kan het nog wel een maand duren voor het water zich terugtrekt, denken autoriteiten. Er zijn al vele mensen geëvacueerd. Het heeft in 140 jaar niet zo hard geregend in de regio. En een derde tyfoon is onderweg.

Op beelden die op social media circuleren is te zien hoe auto's wegwaaien en wegen instorten. The Guardian maakte een compilatie.