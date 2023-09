Terugverdientijd zonnepanelen is straks méér dan 25 jaar door saldering én terugleverboete

Als de salderingsregeling vervalt én een ‘terugleverboete’ normaal wordt, dan loopt de terugverdientijd van zonnepanelen op naar méér dan 25 jaar. Momenteel is die periode ongeveer zeven jaar.

Die waarschuwing geeft Milieu Centraal, de belangrijkste consumentenorganisatie op het gebied van duurzaamheid in De Limburger.

Energiebedrijf Vandebron gooide recent een flinke steen in de vijver door een heffing op te leggen aan zonnepaneelhouders voor het terugleveren van stroom. Die ‘boete’ bedraagt gemiddeld zo’n 250 euro per jaar. Vanaf 2025 komt daar – als de Eerste Kamer instemt – ook nog de afbouw van de salderingsregeling bij. Die beide regelingen maken samen investeren in eigen zonnepanelen een stuk minder rendabel.