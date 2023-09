Zien: Natuurfotograaf legt spectaculair noorderlicht vast in de heuvels bij Nijmegen

Wouter van Bernebeek is meteoroloog, maar als er bijzondere weerfenomenen plaatsvinden, dan gaat hij eropuit om ze op de gevoelige plaat vast te leggen. De natuurfotograaf heeft deze week al voor de tweede keer het kleurrijke noorderlicht gefotografeerd boven Nederland.

Afgelopen dinsdag was het raak in Friesland. “Bijzonder roze/paars noorderlicht boven het noorden van Nederland! Deze foto heb ik vannacht gemaakt vanaf de Afsluitdijk; we konden de 'pilaren' visueel zelfs zien bewegen”, schrijft hij over de aurora borealis op X.

Dieprood met groene band

En vannacht zag hij het zeldzame noorderlicht zelfs boven de provincie Gelderland vanuit de heuvels bij Groesbeek. “Voor de 2e keer deze week hing er fantastisch noorderlicht boven Nederland! Ditmaal was het een 'thuiswedstrijd': we zijn vannacht in de heuvels tussen Mook en Groesbeek gaan staan en daar maakte ik rond 00.55 uur deze foto. De noordelijke hemel kleurde met het blote oog dieprood en zelfs de groene "band" (die je meestal alleen vanuit Scandinavië kunt zien) was goed zichtbaar. Een bouwlamp van een boer verlichtte het landschap daarbij ook mooi. Bijzondere ervaring op vijf minuten van huis!”