Te weinig laadpalen? Bijna nergens op de wereld zijn er zoveel als hier

Behalve het rijbereik is ook het gebrek aan laadpalen voor veel mensen reden om de aanschaf van een elektrische auto nog even uit te stellen. Voldoende openbare laadpalen zijn cruciaal voor de transitie naar elektrisch rijden. Maar wat dat betreft mogen we in Nederland niet klagen.

Volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) zijn er wereldwijd 2,7 miljoen openbare laadpalen. 900.000 daarvan zijn afgelopen jaar nog gebouwd. Nergens gaat de groei zo snel als in China. Daar zijn sinds 2019 meer dan een miljoen laadpalen bijgekomen. Met 1,76 miljoen oplaadpunten is het land goed voor bijna twee derde van alle oplaadinfrastructuur ter wereld.

Maar gekeken naar het aantal laadpalen per duizend elektrische auto's gaat Zuid-Korea aan kop. Het Aziatische land had eind vorig jaar maar liefst 563 laadpalen per duizend elektrische auto's. Nederland volgt op de tweede plek. Met 235 laadpalen per duizend elektrische wagens zijn er bijna nergens zoveel plekken om je auto op te laden als hier. De rest van Europa blijft ver achter.