Nederland kan 3 meter zeespiegelstijging aan door hogere dijken te bouwen

Stel dat we het tij niet weten te keren en de aarde blijft opwarmen dan lukt het Nederland om zich te beschermen tegen een zeespiegel die 3 meter stijgt. Makkelijk is dat niet: sommige dijken moeten wel 90 meter breder worden.

En bij 1 meter zeespiegelstijging moet al 2100 kilometer aan waterkeringen worden versterkt. Dat staat in een rapport in opdracht van de Deltacommissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook moet er tot vier keer zoveel zand worden opgespoten.

Daarbij wordt uitgegaan van de klimaatscenario's die het KNMI onlangs naar buiten bracht. Afhankelijk van hoeveel CO2 we nog gaan uitstoten, kan de zeespiegel deze eeuw al 1 tot 2 meter stijgen.

Zoals gezegd, kunnen we ons daar tegen beschermen, maar hogere dijken en een 'dichtgetimmerde kust' zoals het wordt genoemd, brengen wel problemen met zich mee. Zo wordt het lastiger om het water in de grote rivieren van hoog naar laag in zee te laten stromen. Daarvoor moeten dan enorme gemalen worden gebouwd, die het water naar zee pompen.

Het is een stuk eenvoudiger en goedkoper om minder CO2 uit te stoten.