Code geel in heel Nederland: zo voorkom je schade aan auto, tuin en telefoon

Het KNMI heeft vrijdagmiddag code geel afgegeven voor alle provincies. Vanuit het zuidwesten trekken onweersbuien over het land, met kans op hagel, zware windstoten en in korte tijd veel regen. Wie nog even vijf minuten neemt voor huis, tuin en auto, kan veel gedoe voorkomen

Niet alleen een nat pak

De zwaarste buien kunnen volgens de waarschuwingen gepaard gaan met windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur, hagel en lokaal 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd. Daardoor kunnen takken afbreken, straten blank komen te staan en kan verkeer hinder ondervinden. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en verlaten het land naar verwachting in de avond.

1. Zet je auto niet onder een boom

Een garage of carport is bij hagel de veiligste plek voor de auto. Geen overdekte parkeerplek? Kies dan liever een open plek dan een plaats onder grote bomen: harde wind kan takken doen afbreken, met mogelijk flinke schade tot gevolg.

Let vooral op als je auto onder kastanjes, populieren of grote oude bomen staat. Ook een elektrische auto kun je tijdens onweer gewoon buiten laten staan; de auto zelf biedt, wanneer hij gesloten is, bescherming als je onderweg wordt overvallen door onweer. Stap alleen niet uit zolang bliksem en hevige wind vlakbij zijn.

2. Haal losse spullen uit tuin en balkon

Een parasol die open blijft staan, een lichte tuinstoel of een losse plantenbak kan bij een flinke windstoot veranderen in een projectiel. Klap de parasol dicht, zet tuinmeubilair binnen of vast en haal losse spullen van balkon, terras en tuinpad.

Denk ook aan:

Fietsen die los tegen een schutting of gevel staan.

Trampolines, die stevig verankerd moeten zijn.

Afvalbakken en containers.

Ramen, dakramen, tuinhuisjes en schuurdeuren.

Huisdieren die nog buiten zijn.

3. Maak afvoer en putje vrij

Bij zware buien is niet de totale hoeveelheid regen altijd het grootste probleem, maar de snelheid waarmee die valt. Controleer daarom snel of bladeren, aarde of afval de afvoer van balkon, terras, dakgoot of straatputje blokkeren.

Water dat niet weg kan, kan een balkon of kelder binnenlopen. Zet kostbare spullen in een lage berging daarom wat hoger en houd, als dat kan, een dweil, trekker of emmer klaar. De verwachting is dat lokaal wateroverlast kan ontstaan.

Snelle check: auto verplaatsen, parasol dicht, balkonafvoer vrijmaken en ramen sluiten. Vier kleine handelingen die bij een stevige onweersbui veel schade kunnen schelen.

4. Laad je telefoon op — en volg de waarschuwing

Zorg dat je telefoon voldoende batterij heeft voordat je op pad gaat. Bij een stevige bui kunnen vertragingen, omleidingen en lokale storingen ontstaan. Houd de actuele weerwaarschuwingen en de reisplanner in de gaten, zeker als je met trein, fiets, scooter of auto reist.

De KNMI-app test daarnaast meldingen die gebruikers op basis van hun locatie kunnen waarschuwen als er binnen vijftien minuten gevaarlijk weer nadert. De app kan dan ook praktische handelingsadviezen geven, zoals naar binnen gaan of ramen sluiten.

5. Vermijd fiets, water en open terrein

Word je buiten overvallen door onweer? Zoek dan zo snel mogelijk een stevig gebouw op. Ga niet schuilen onder een boom, blijf weg van open water en stel een fietstocht, wandeling of buitensport uit totdat de bui is overgetrokken.

Ook voor automobilisten geldt: pas snelheid en afstand aan wanneer regen ineens met bakken uit de lucht komt. Zicht kan snel verdwijnen en water op de weg verhoogt het risico op slippen. De onweersbuien kunnen het verkeer volgens het KNMI hinderen; ook omvallende bomen en afgebroken takken vormen een risico.nhnieuws+1

Wat betekent code geel?

Code geel is een waarschuwing voor weersomstandigheden die lokaal tot gevaarlijke situaties of hinder kunnen leiden. Het betekent niet dat er overal tegelijk zwaar weer uitbreekt, maar wel dat je rekening moet houden met plotselinge stevige buien. Kijk daarom vlak voor vertrek altijd naar de actuele waarschuwing voor jouw provincie.

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