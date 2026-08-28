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Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

Economie
door Dirk Kruin
vrijdag, 28 augustus 2026 om 6:42
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Nederland is in korte tijd uitgegroeid tot een opvallend belangrijke speler in de Europese handel in tweedehands auto’s. In 2025 werd voor ongeveer €3,5 miljard aan occasions geïmporteerd en voor circa €1,8 miljard geëxporteerd — samen een grensoverschrijdende markt van ruim €5,3 miljard.

Nederland als occasionknooppunt

De Nederlandse markt draait niet alleen om de verkoop van binnenlandse auto's. Autobedrijven en consumenten kopen steeds vaker voertuigen over de grens in, terwijl andere auto’s via Nederland weer naar buitenlandse kopers worden verstuurd.
Volgens onderzoek van Quintegia en AutoScout24 behoort Nederland, samen met Duitsland, inmiddels tot de grootste Europese importmarkten voor occasions. De importwaarde van gebruikte auto’s steeg van een relatief bescheiden niveau in 2021 naar circa €3,5 miljard in 2025: ruim elf keer zo veel.
Ook aan de exportkant is de groei fors. In 2025 ging voor ongeveer €1,8 miljard aan tweedehandsauto’s de grens over. Dat is 3,5 keer de exportwaarde van 2021.

De cijfers op een rij

Onderdeel2025Ontwikkeling
Importwaarde tweedehands auto’sCirca €3,5 miljardRuim 11 keer hoger dan in 2021
Exportwaarde tweedehands auto’sCirca €1,8 miljard3,5 keer hoger dan in 2021
Internationale handelsstroomRuim €5,3 miljardImport plus export
Export tweedehands motorvoertuigen329.000 voertuigen7% meer dan in 2024
Groei export sinds 201825%Van 263.000 naar 329.000 voertuigen
Let op: het bedrag van €1,8 miljard gaat specifiek over de geëxporteerde occasions; het aantal van 329.000 betreft alle geëxporteerde tweedehands motorvoertuigen, dus niet uitsluitend personenauto’s.

Waarom die handel explodeert

De Europese tweedehandsmarkt wordt steeds minder nationaal. Vier ontwikkelingen spelen daarbij een rol:
  • Prijsverschillen tussen landen. Een bepaald merk, model, aandrijflijn of bouwjaar kan in Duitsland, België of een andere Europese markt aanzienlijk goedkoper of juist beter verkrijgbaar zijn.
  • Schaarste aan jonge occasions. Tekorten aan nieuwe auto’s in eerdere jaren werken vertraagd door naar de tweedehandsmarkt. Daardoor loont het sneller om buiten Nederland te zoeken.
  • Elektrische auto’s. De snelle groei van de EV-markt zorgt voor grote verschillen in aanbod, subsidies, restwaarden en vraag per land.
  • Digitale handelsplatformen. Dealers kunnen veel eenvoudiger dan vroeger Europees inkopen, prijzen vergelijken en auto’s aan buitenlandse kopers aanbieden.

Veel auto’s verlaten Nederland

De fysieke uitstroom blijft eveneens stevig. In 2025 werden 329.000 tweedehands motorvoertuigen geëxporteerd, bijna 21.000 meer dan een jaar eerder. De gemiddelde geëxporteerde auto of ander motorvoertuig was 12,7 jaar oud.
Dat laat zien dat Nederland twee rollen tegelijk vervult: het land haalt relatief veel jongere en aantrekkelijke occasions uit andere Europese markten binnen, maar voert ook grote aantallen oudere voertuigen weer uit. Vooral bij voertuigen van 14 jaar oud nam de export in 2025 sterk toe: met 4.800 exemplaren, oftewel 28 procent.

Wat dit betekent voor kopers

Voor Nederlandse autokopers is het nieuws dubbelzinnig. De grotere Europese markt vergroot het aanbod: wie bereid is verder te kijken dan Nederlandse advertenties, kan soms meer keuze hebben in uitvoering, kleur, kilometerstand of prijs.
Tegelijk vergroot die internationale vraag ook de concurrentie om aantrekkelijke occasions. Een populaire gebruikte auto staat niet meer alleen te koop voor Nederlandse gegadigden, maar kan net zo goed worden gekocht door een buitenlandse dealer of klant. Nederland is daardoor niet alleen een automarkt, maar steeds meer een Europese draaischijf voor gebruikte auto’s.

Bronnen

  • Transport Online, gebaseerd op onderzoek van Quintegia en AutoScout24: Nederland groeit uit tot Europese grootmacht in import van occasions.
  • Compendium voor de Leefomgeving: Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018–2025.

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