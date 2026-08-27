Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

De Nederlandse occasionmarkt is dit jaar keiharder dan ooit. Aan de ene kant zijn er modellen die na 40 dagen alweer weg zijn en waarvoor je de hoofdprijs betaalt. Aan de andere kant staan complete rijen auto's te verkommeren op dealerpleinen, waarvan de eigenaar allang weet dat hij ze nooit meer zonder verlies verkoopt. De scheidslijn: klein, zuinig, Japans of stekker versus groot, dorstig en uitgezwaaid.

De schaarse tien: hier vecht Nederland om

Kleine, zuinige auto's met een sterke reputatie zijn nauwelijks nog te vinden voor een normale prijs. Bovenaan staan de klassiekers die al jaren de zoekopdrachten domineren, aangevuld met een nieuwe groep: gebruikte stekkerauto's, die sinds de hogere brandstofprijzen dit voorjaar razendsnel van de hand gaan.

Volkswagen Golf — voor het eerst weer de meest gezochte occasion, met de Polo naar plek vijf verdrongen BMW 3 Serie — vaste waarde in de premium middenklasse Mercedes-Benz C-Klasse — nog altijd bijna niet aan te slepen Volkswagen Tiguan — populairste gezins-SUV op de tweedehandsmarkt Suzuki Ignis — hoogste restwaarde van Nederland: na vijf jaar nog 84% waard Toyota Yaris — Occasion van het Jaar 2026, hybride-versies vliegen weg Kia Picanto — na vijf jaar nog 78% waard, extreem lage maandlasten Ford Kuga — nieuwe koploper bij hybride occasions, voorbij de Volvo XC60 Tesla Model 3 — favoriet onder elektrische occasions, statijd bij dealers gehalveerd Hyundai Kona Electric — populairste tweedehands EV in totaal, ook vraag naar Ioniq 5 en Kia EV6 groeit

"Auto's zijn nauwelijks aanwezig voordat ze weg zijn."

Bij gebruikte elektrische auto's is de gekte het grootst. De gemiddelde statijd bij Nederlandse dealers is dit voorjaar gedaald van tachtig naar veertig dagen, terwijl de vraagprijzen met ruim zeven procent stegen. Wie op zoek is naar een tweedehands EV van rond de 20.000 euro, heeft dit jaar duidelijk minder keuze dan een jaar geleden.

De onverkoopbare tien: wie wil ze nog?

Aan de andere kant van het spectrum staat een groep die niemand er nog uit rijdt. Grote sedans, dorstige SUV's, uitgezwaaide modellen en een handvol elektrische wagens waarvan de vraag als een baksteen is gezakt. De prijsdalingen liggen bij een aantal merken deze zomer boven de drie procent per maand — een tempo waarin een verlengd stilstaan pijnlijk duur wordt.

Maserati Quattroporte diesel — na drie jaar nog maar een vijfde van de nieuwprijs waard Land Rover Discovery — een elf jaar oud model, niemand loopt er nog warm voor Chrysler Grand Voyager — onzuinig, duur in gebruik, houdt zijn waarde slecht vast Peugeot 607 — de goedkoopste exemplaren staan online voor drie- tot vijfhonderd euro SsangYong-modellen — als merk deze zomer de grootste prijsdaler, ruim vijf procent per maand Saab (alle modellen) — bijna vier procent per maand goedkoper, gemiddeld nog krap zesduizend euro Renault Zoe (vroege bouwjaren) — hoogste afschrijving bij elektrisch, actieradius voor velen te krap Nissan Leaf — internationaal aangewezen als grootste EV-afschrijver, ruim zestig procent na vijf jaar weg Audi e-tron (oudere jaargangen) — restwaarde na vijf jaar zakte naar 35%, mede door snelle modelopvolging Volvo EX40 — bij elektrische occasions dit halfjaar zeven plekken gezakt naar plaats acht

Wat betekent dit als u nu koopt of verkoopt?

Voor kopers is de rekenles simpel: bij een gewild model is er weinig ruimte om te onderhandelen, en de kans is groot dat u snel moet beslissen. Bij een impopulaire occasion mag u juist rustig de tijd nemen — en fors bieden onder de vraagprijs. Voor verkopers geldt het omgekeerde: een schaarse hybride of compacte Japanner brengt dit najaar nog altijd de hoofdprijs op, terwijl een oudere grote diesel elke maand die u wacht in waarde daalt.

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