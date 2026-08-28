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Winst automaker BYD voor het eerst in vijf kwartalen omhoog

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 14:09
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SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - De winst van de Chinese maker van elektrische auto's BYD is voor het eerst in vijf kwartalen gestegen. De autofabrikant profiteerde van een flinke toename van de verkopen in landen buiten China en meer vraag naar sommige van zijn duurdere modellen.
De nettowinst in het tweede kwartaal steeg met 30 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 8,2 miljard yuan, omgerekend ruim 1 miljard euro. De omzet daalde wel met 3 procent tot ruim 194 miljard yuan.
De winst van BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, ging in eerdere kwartalen juist nog omlaag, door toenemende concurrentie in thuisland China van rivalen als Xiaomi en Xpeng. Door de moeilijkheden op de Chinese markt keek BYD meer naar uitbreiding in Europa en Zuid-Amerika. De introductie van nieuwe modellen en vernieuwde versies van populaire auto's zorgde daar voor meer verkopen en hogere winstgevendheid.
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