Dit is waarom katten zo dol zijn op kartonnen dozen

Je haalt het mooiste kattenspeelgoed in huis, maar je kat kruipt liever in een oude doos. Klinkt dat bekend? Kartonnen dozen hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op katten. Maar waarom eigenlijk?

Katten houden van een beschutte plek waar ze zich kunnen terugtrekken. Een kartonnen doos voelt daarbij als een veilige schuilplaats. Als een kat zich ongemakkelijk voelt of schrikt, kiest hij het liefst een klein en afgesloten hoekje om zich te verstoppen.

Vertrouwen

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontdekten dat asielkatten minder stress hadden met een kartonnen doos in hun nieuwe omgeving dan katten zonder zo’n schuilplaats. In een vreemde situatie kijken poezen graag de kat uit de boom. Een doos helpt ze om rustig te wennen en vertrouwen te kweken.

Omdat een kartonnen doos bescherming biedt, voelt een kat zich er ontspannen. Dat helpt om stress te verminderen. Katten houden ervan om hun eigen plek te hebben. Ze laten hun geur achter door erin te krabben of te bijten. Zo maken ze de doos helemaal ‘van hen’. Dit helpt ze om zich veilig te voelen.

Warm en knus

Je zou denken dat een zacht mandje net zo fijn is, maar karton heeft een verrassend voordeel: het houdt warmte goed vast. Katten houden van warmte. Ze kruipen graag bij je in bed of liggen op schoot. Een kartonnen doos werkt als een kleine, warme hut waar ze zich behaaglijk in voelen.

Katten zijn nieuwsgierige dieren. Een nieuwe doos is niet alleen een schuilplek, maar ook een object dat onderzocht moet worden. Ze willen weten of het een goede plek is en zullen er meteen induiken om het uit te testen.

Dus, kattenbaasjes: denk goed na voordat je een kartonnen doos weggooit!

Bron: RTL