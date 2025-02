Katten en mensen kunnen elkaar besmetten met vogelgriep. De katten gaan dan dood

In Amerika hebben minstens twee besmettingen plaatsgevonden tussen katten en mensen met het vogelgriepvirus.

Er zou in één huishouden een besmette kat het virus hebben verspreid naar een andere kat en naar een menselijke puber, volgens gegevens die The New York Times in handen kreeg. De kat stierf vier dagen nadat de symptomen begonnen. Een besmette melkveehouder vertoonde in een tweede huishouden als eerste symptomen, waarna een kat twee dagen later ziek werd en op de derde dag overleed.

De gegevens van de NYT zijn afkomstig van het gezaghebbende Centers for Disease Control and Prevention, de Amerikaanse RIVM. De gegevens waren kort openbaar en verdwenen toen van de site. Waarom de gegevens werden verborgen is niet bekend. In dit Trump-tijdperk selecteert de regering welke feiten van pas komen en welke niet.

Het virus, H5N1 genaamd, is voornamelijk aangepast aan vogels, maar het circuleert sinds begin vorig jaar onder melkvee. H5N1 heeft ook ten minste 67 Amerikanen besmet, maar kan zich nog niet gemakkelijk onder mensen verspreiden. Tot nu toe is slechts één Amerikaan, in Louisiana, overleden aan een H5N1-infectie.

De geschiedenis van H5N1 in de VS

In de Verenigde Staten is er een uitbraak van het vogelgriepvirus, met name het H5N1-virus. Dit virus treft niet alleen vogels, maar is nu ook vastgesteld bij koeien. Dit is zorgwekkend, omdat het virus zich nu ook verspreidt naar melk en zelfs naar mensen.

Verspreiding naar koeien en melk

Het is voor het eerst dat het vogelgriepvirus op zo'n grote schaal bij koeien wordt aangetroffen. Het virus is aangetroffen in melk van besmette koeien, wat betekent dat er een potentieel risico is op overdracht via zuivelproducten.

Overdracht naar mensen

Hoewel het risico op overdracht van vogelgriep op mensen nog steeds laag is, zijn er wel enkele gevallen bekend waarbij mensen besmet zijn geraakt. Het is belangrijk om alert te zijn op symptomen en contact met besmette dieren te vermijden.