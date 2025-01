5 soorten katten die de kou haten

Niet alle katten zijn even goed bestand tegen koude temperaturen. Sommige rassen hebben door hun fysieke kenmerken meer moeite om warm te blijven in de winter. Hier zijn vijf kattenrassen die extra gevoelig zijn voor kou.

1. Sphynx: geen vacht, geen bescherming

De Sphynx is een van de meest kwetsbare katten als het gaat om kou. Dit ras heeft namelijk helemaal geen vacht, waardoor het geen natuurlijke isolatie heeft. In de winter is het essentieel om deze kat binnenshuis te houden, bij voorkeur in een warme omgeving van rond de 22 graden Celsius. Ze zoeken vaak warme plekken op, zoals bij radiatoren of in bedden.

2. Savannah: gewend aan warmte

De Savannah, een afstammeling van de Afrikaanse serval, is van nature gewend aan warme klimaten. Dit ras heeft een hekel aan koude temperaturen en voelt zich veel beter in een warm huis. Tijdens de wintermaanden kun je deze actieve kat het beste binnen bezighouden met speelgoed of een krabpaal.

3. Siamese kat: korte vacht, weinig isolatie

De Siamese kat heeft een korte vacht die onvoldoende bescherming biedt tegen koude temperaturen. Dit ras komt oorspronkelijk uit Thailand en is beter aangepast aan warmere klimaten. In de winter blijft de Siamese kat liever binnen, waar het warm is. Interessant genoeg kan hun vachtkleur veranderen afhankelijk van het klimaat waarin ze geboren zijn.

4. Singapura: klein en kwetsbaar

De Singapura is een kleine kat met een korte vacht, waardoor hij erg gevoelig is voor kou. Dit ras voelt zich het meest comfortabel in een warme omgeving. Ondanks zijn kwetsbaarheid blijft de Singapura speels en actief, dus zorg voor voldoende speelgoed en activiteiten binnenshuis.

5. Somali: geen ondervacht

De Somali ziet er misschien pluizig uit, maar dit ras mist een ondervacht die essentieel is voor bescherming tegen kou. Hierdoor kan hij niet goed tegen lage temperaturen en blijft hij in de winter liever binnen. Net als andere actieve rassen heeft de Somali veel stimulatie nodig om zich niet te vervelen.

Hoe kun je deze katten helpen?