Donkerrode hooikoortsdagen in aantocht: deze tips brengen verlichting

De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar zomerse waarden, maar voor mensen met hooikoorts valt er weinig te genieten. In grote delen van Nederland kleurt de hooikoortskaart de komende dagen rood tot donkerrood vanwege pollen in de lucht. Bioloog Maurice Martens van Pollennieuws.nl legt de pollenpiek uit en deelt de do's en don'ts.

Het is niet de eerste hooikoortspiek van het jaar. Door de bloeiende hazelaar van kerst (!) tot begin februari en een pollenpiek van de els eind februari hadden hooikoortspatiënten dit jaar al eerder last van loopneuzen, jeukende ogen en niesbuien. En nu komt er een heftige derde hooikoortsgolf aan.

De oorzaak voor de piek is duidelijk: het is mooi weer, bomen en struiken beginnen te bloeien, pollen en stuifmeel worden door de wind verspreid en dat is voor mensen met een allergie voor die pollen slecht nieuws. "Wat deze week opvalt, is dat vooral de nachttemperatuur relatief hoog is. Dat maakt dat planten ook 's nachts actief blijven", legt bioloog Maurice Martens uit.

Tips om klachten te verminderen

Drie tips die deze dagen het verschil kunnen maken volgens Martens:

- Doe buitenactiviteiten bij voorkeur 's ochtends vroeg, voor 10.00 uur. De hoeveelheid pollen is in de rustige atmosfeer nog vrij beperkt. Na 10.00 uur neemt de hoeveelheid pollen op leefniveau toe.

- Lucht je huis bij warmte niet 's avonds, maar doe dat in de ochtend. En lucht dan kamer voor kamer, zet niet alles wagenwijd open. Dan zuig je de pollen als het ware naar binnen.

- Douchen in de ochtend is aangenaam, maar als je hooikoorts hebt, is het handiger om pas te douchen als je buiten bent geweest en je haren en kleren vol pollen zitten. Douche je daarna, dan neem je de pollen niet mee naar je kussen en slaap je waarschijnlijk beter.

Invloed van klimaatverandering

Vanwege klimaatverandering is hooikoorts steeds lastiger te voorspellen, omdat het grilliger en extremer weer met zich meebrengt. Mensen met hooikoorts lopen daardoor wel steeds vroeger in het jaar tegen klachten aan. Martens: "Omdat we amper winterweer hebben gehad, stond de hazelaar op sommige plekken tijdens kerst al in bloei. Dat gebeurde jaren geleden pas eind januari."

Mensen die momenteel last hebben van hooikoorts, zijn allergisch voor de pollen van bomen en struiken. De situatie wordt door Pollennieuws.nl momenteel als 'zeer ongunstig' omschreven. Volgens de site ervaren zo'n 700.000 Nederlanders klachten van deze specifieke allergie voor pollen van bomen, terwijl in totaal een op de vijf Nederlanders last heeft van hooikoorts. Daaronder vallen ook allergieën voor pollen van grassen en kruiden. Voor die variant is het in deze tijd van het jaar nog 'gunstig'.

Bron: AD