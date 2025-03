De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

In huis zijn er plekken die we vaak over het hoofd zien tijdens het schoonmaken, terwijl ze juist broedplaatsen zijn voor bacteriën en vuil. Hier zijn de tien meest vergeten besmettingshaarden en hoe je ze effectief schoonmaakt.

1. Afstandsbediening

De afstandsbediening wordt dagelijks aangeraakt, vaak met vieze handen. Hierdoor kunnen bacteriën zoals norovirus en griepvirussen zich ophopen. Maak hem wekelijks schoon met een microvezeldoekje en alcohol of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een wattenstaafje voor de knoppen en naden.

2. Trapleuningen

Trapleuningen verzamelen vuil van handen, wat kan leiden tot verspreiding van verkoudheid en griep. Reinig ze wekelijks met een sopje van milde zeep of een desinfecterend doekje.

3. Bankkussens

Kruimels, haren en bacteriën zoals E. coli kunnen zich ophopen op kussens. Stofzuig ze regelmatig en was afneembare hoezen volgens de instructies. Gebruik voor niet-afneembare hoezen een stoffenreiniger.

4. Huisdierenmanden

Huisdierenmanden bevatten vaak haren, speeksel en bacteriën die allergieën kunnen verergeren. Was afneembare hoezen elke twee tot drie weken en gebruik een stofzuiger om losse haren te verwijderen.

5. Kruidenrek

Tijdens het koken raken kruidenpotjes vaak besmet door vieze handen. Maak het rek maandelijks schoon door de potjes te verwijderen, af te nemen met een doekje en de plankjes af te vegen met een mild schoonmaakmiddel.

6. Lampenkappen

Lampenkappen trekken stof aan dat allergieën kan verergeren. Gebruik een pluisroller of zachte borstel voor wekelijkse reiniging en maak ze af en toe grondig schoon met water en mild detergent.

7. Kussens in de slaapkamer

Kussens verzamelen zweet, huidcellen en stofmijten, wat allergieën kan veroorzaken. Was je kussens elke zes maanden en vervang ze om de twee jaar.

8. Dekbedden

Dekbedden absorberen zweet en dode huidcellen, wat kan leiden tot huidirritaties. Was ze minstens twee keer per jaar volgens de instructies op het label.

9. De bovenste plank van je voorraadkast

Deze plek wordt vaak vergeten omdat hij moeilijk bereikbaar is, maar stof en voedselresten kunnen hier ophopen. Maak hem maandelijks schoon met een vochtige doek.

10. Prullenbakken

Prullenbakken in slaapkamers of keukens bevatten vaak rottend voedsel dat bacteriën zoals salmonella kan verspreiden. Leeg ze dagelijks en reinig ze wekelijks met een desinfecterend middel.

Door deze plekken regelmatig schoon te maken, verminder je de kans op ziekteverspreiding in huis aanzienlijk.