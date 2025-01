Doorbraak: IVF-kalf Hilda helpt boeren bij klimaatdoelen

De Britse veehouderij heeft een primeur: de geboorte van IVF-kalf Hilda, speciaal gefokt om minder broeikasgassen uit te stoten. Dit meldt de Britse krant The Telegraph.

Het kalfje maakt deel uit van het 'Cool Cows'-project in het Schotse Dumfries. Door gebruik te maken van reageerbuisbevruchting (IVF) kon Hilda acht maanden eerder geboren worden dan bij traditionele fokkerij mogelijk zou zijn.

Dit versnelde geboorteproces is cruciaal voor het bereiken van klimaatdoelstellingen in de landbouwsector. De veeteelt is namelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk in de vorm van methaan (een broeikasgas dat op korte termijn 84 keer krachtiger is dan CO2).

Minder methaan

Het onderzoeksteam in Dumfries werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie runderen die genetisch geprogrammeerd zijn om minder methaan te produceren. Door IVF-technieken toe te passen, verwachten de wetenschappers het fokproces aanzienlijk te kunnen versnellen.

Het project ontving een subsidie van 335.000 pond, omgerekend zo’n 404.000 euro, via het Digital Dairy Chain-programma. De resultaten zijn veelbelovend voor de toekomst van duurzame veeteelt, aangezien de wereldwijde consumptie van zuivelproducten blijft toenemen. Naast dit fokprogramma experimenteren Britse supermarktketens ook met andere methoden om de methaanuitstoot van koeien te verminderen, zoals het toevoegen van zeewier aan veevoer.

Urgentie wordt groter

De urgentie om de uitstoot van methaan te verminderen, wordt steeds groter. Methaan heeft een kortere verblijfsduur in de atmosfeer dan CO2, maar draagt gedurende die periode veel sterker bij aan de opwarming van de aarde. Door minder uitstotende koeien te fokken, kan de veehouderij een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming tot 1,5 graad Celsius, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Bovendien groeit wereldwijd de vraag naar vlees en zuivel, wat de druk op natuurlijke hulpbronnen verder vergroot. Het ontwikkelen van efficiëntere, milieuvriendelijkere runderen helpt niet alleen bij het terugdringen van broeikasgassen, maar draagt ook bij aan duurzamere voedselproductie. Dit maakt initiatieven zoals het 'Cool Cows'-project essentieel voor een toekomst waarin zowel de planeet als de voedselvoorziening beschermd worden.

Bron: The Telegraph